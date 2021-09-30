Чотири клуби УХЛ звернулися в Міжнародну федерацію хокею з приводу расизму Денискіна

Донбас, Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь звернулися до Міжнародної федерації хокею з приводу расистського скандалу на матчі Донбас – Кременчук.

Форвард Кременчука Андрій Денискін під час матчу з Донбасом зробив расистські прояви щодо гравця команди суперника Джейлена Смерека.

До слова Кременчук оштрафував хокеїста Денискіна за расистський жест у матчі з Донбасом

Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь підтримали Донбас і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування та ухвалення нового рішення про заборону хокеїсту Андрію Денискіну брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою.

Що сталося на матчі Кременчук – Донбас

Расистський інцидент стався 26 вересня під час матчу УХЛ Кременчук – Донбас (3:2). Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Смерека.

Гравець отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.

Кременчук повідомив, що оштрафував Денискіна.

Расистський скандал вже вийшов за межі України. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардів пообіцяв покарання для Денискіна.

Денискін отримав обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі й додаткову на 10 матчів. Повідомляється, що гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації. Сума грошової компенсації за один матч складає 5 000 гривень. Загальна сума за 10 матчів складає 50 тисяч гривень.