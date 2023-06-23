Мінус 8 футболістів: ще один клуб УПЛ влаштував кадрову чистку

Багато українських клубів солідно перебудовуються у літнє міжсезоння. Кадрова чистка не обійшла стороною й одеський Чорноморець.

З інформацією джерела, "моряків" покинули одразу 8 футболістів. Серед яких й перспективний Даниїл Алефіренко та досвідчений нападник Олександр Гладкий.

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Кадрова чистка у "моряків"

У наступному сезоні "чорно-синю" футболку Чорноморця не одягне ціла група футболістів, окрім Алефіренка – Дмитро Непогодов, Євген Селін, Максим Білий, Олександр Демченко, Євген Задоя, Сергій Політило та Олександр Гладкий.

Не виключено, що це не останні втрати "моряків". Одеську команду також можуть покинути Інал Черткоєв та Дмитро Юсов.

Нагадаємо, що Чорноморець закінчив минулий сезон-2022/2023 на 10-му місці, набравши 35 балів у 30-ти турах. Відставання до 8-ї позиції склало лише один пункт. А от перевага над 11-м Рухом склала 3 очки. В останньому турі минулого сезону "моряки" розгромили Металіст 0:3 та вибили харків'ян із УПЛ.

Одесити вже навіть запланували перші товариські матчі у підготовці до нового сезону-2023/2024. Чорноморець планує зіграти не лише проти українських клубів. 1 та 12 липня Чорноморець зіграє проти Реал Фарми, а 15 липня поміряється силами з молдавським Петрокубом.

Відзначимо, що не лише Чорноморець робить таку перебудову. Нещодавно віцечемпіон УПЛ Дніпро-1 попрощався із 7 футболістами.