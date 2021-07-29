"Динамізація" Чорноморця

Чорноморець 29 липня оголосив про перехід з Динамо ганського півзахисника Мохаммеда Кадірі.

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Динамо та Чорноморець домовилися про оренду Кадірі на сезон-2021/2022. Контракт Мохаммеда з Динамо чинний до 30 червня 2023 року.

За даними порталу Transfermarkt, Кадірі вже 14 футболіст з Динамо, який виступатиме в Чорноморці. Також одеситів очолює Юрій Мороз, який працював тренером у структурі Динамо.

Що відомо про Кадірі

25-річний ганець перейшов у Динамо з тульського Арсеналу у 2019 році. За "біло-синіх" він зіграв 15 матчів і віддав 1 гольову передачу в УПЛ.

Влітку 2020 гравець був відданий назад в оренду у російський Арсенал. Та вже взимку Кадірі попросився повернутися у Київ через сімейні обставини.

Чорноморець стартував в УПЛ 25 липня матчем проти Десни. "Моряки" зазнали розгромної поразки з рахунком 3:0.