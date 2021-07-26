Напис на транспаранті не адресований конкретній особі або групі осіб, але цілком ймовірно стосується політики клубу, при якій в стан чорноморської команди запрошуються вихованці Динамо, колишні тренера.

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Таким чином, фанати виступають проти засилля київських функціонерів як в керівництві клубу, так і в команді.



Банер на матчі Десна – Чорноморець / Фото: Troublemakers & Ultras Action

Що відомо про "динамізацію" Чорноморця