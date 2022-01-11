Чорноморець офіційно представив потужний тренерський штаб Григорчука
Джерело:ФК Чорноморець
Наставник Чорноморця Роман Григорчук презентував свій тренерський штаб. Поки з іменитим тренером буде працювати 6 спеціалістів.
Як було проанонсовано на пресконференції, Степан Матвіїв, Михайло Савка, Ігор Касьяненко, Андрій Глущенко, Олексій Гай та Олексій Антонов увійшли до тренерського штабу Романа Григорчука.
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Щоправда, за словами наставника одеського клубу, це далеко не всі, хто братиме активну участь у підготовці оновленого Чорноморця до весняної частини сезону 21/22.
Головний тренер ФК Чорноморець Роман Григорчук відзначив, кого не вистачає: "Комп'ютер, лікар, масажисти. Плюс ми ще плануємо й посилення наукової групи, хоча розуміємо, що це піде не один тиждень і не один місяць. Також нам потрібно буде запросити до штабу низку фахівців з реабілітації та профілактики".
Григорчук та Чорноморець: що відомо
- Раніше фахівець уже працював у Одесі – у 2010 – 2014 роках. З Григорчуком пов'язані найгучніші здобутки Чорноморця у сучасній історії: 1/16 Ліги Європи, фінал Кубка України та матч за Суперкубок.
- Попереднім місцем роботи Григорчука був Шахтар із Солігорська, з яким він ставав чемпіоном Білорусі у 2020 році. Також він тренував запорізький Металург, латвійський Вентспілс, азербайджанську Габалу та казахстанську Астану.