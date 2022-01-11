Как было анонсировано на пресс-конференции, Степан Матвеев, Михаил Савка, Игорь Касьяненко, Андрей Глущенко, Алексей Гай и Алексей Антонов вошли в тренерский штаб Романа Григорчука.

К слову Григорчук оставит в Одессе 5 арендованных игроков Динамо: названы их имена

Правда, по словам наставника одесского клуба, это далеко не все, кто будет активно участвовать в подготовке обновленного Черноморца к весенней части сезона 21/22.

Главный тренер ФК Черноморец Роман Григорчук отметил, кого не хватает: "Компьютер, врач, массажисты. Плюс мы еще планируем и усиление научной группы, хотя понимаем, что это уйдет не одна неделя и не один месяц. Также нам нужно будет пригласить в штаб ряд специалистов по реабилитации и профилактике".

Григорчук и Черноморец: что известно