Перша перемога в сезоні: "моряки" здолали Колос завдяки голу ексдинамівця

Поєдинок в Одесі між Чорноморцем та Колосом відкривав програму 3-го туру чемпіонату України. Долю матчу вирішив один результативний удар.

Чорноморець – Колос 1:0

Гол: Хобленко, 35

Одеська команда, яка влітку оновилася майже на 90 відсотків, невдало розпочала чемпіонат УПЛ. У двох стартових поєдинків "моряки" зазнали двох поразок, пише 24 Канал.

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Хобленко відзначив своє повернення голом

Ковалівський Колос теж зі скрипом розпочав новий сезон. У перших двох матчах команда Поздєєва зіграли внічию з "Оболонню" та "Інгульцем".

У стартові хвилини активнішими були гості. Непогані моменти відкрити рахунок мав півзахисник ковалівців Велетень.

"Моряки" ближче до середини тайму взяли м'яч під свій контроль. Це принесло результат на 35-й хвилині. Форвард одеситів Хобленко отримав пас у штрафному майданчику суперника, на замаху поклав на газон захисника ковалівців та пробив повз Гороха. Цей забитий м'яч став першим для Чорноморця в новому сезоні.

Довідка. Олексій Хобленко повернувся до Чорноморця через шість років. Форвард захищав кольори "моряків" з 2016 по 2018 рік.

До завершення ігрового часу рахунок на табло не змінився. Усі намагання гостей бодай повернути статус-кво завершилися нічим.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Колос