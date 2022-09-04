Чорноморець – Інгулець 1:1

Голи: Джеймс, 66 – Запорожець, 33.

Ще 2 вересня стартував 3 тур чемпіонату України з футболу. На неділю винесені два матчі УПЛ, серед яких був і домашній матч Чорноморця, пише 24 канал.

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Гра по-справжньому стала домашньою для команди Григорчука, оскільки місцева військова адміністрація дозволила проведення поєдинків УПЛ в Одесі. "Чорно-синім" належало битись проти Інгульця.

Рівна гра і рятівний гол канадця

У перших турах команди набрали лише по одному балу, тому горіли бажання здобути першу перемогу в сезоні. Перший тайм залишився за гостями, котрих вперед вивів Євген Запорожець.

Півзахисник отримав м'яч майже в центрі поля, протягнув його до карного майданчика Чорноморця і наніс влучний дальній постріл. Втім, в середині другого тайму одесити відігрались.

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Рятівником команди Григорчука став іноземний захисник Манджрекар Джеймс. Гравець з Канади відгукнувся на подачу Політила з флангу і прошив кіпера суперника. Це був перший гол одеситів у цьому сезоні.

На цьому команди і розійшлись – 1:1. Цей результат не покращив суттєво положення команд. Вони залишаються на 9-10 місцях, випереджаючи лише секстет клубів з нулем у графі "бали" (серед яких є навіть Динамо).

Цікаво знати! У наступному турі Чорноморець зіграє проти Шахтаря на "Арені-Львів". В свою чергу Інгульцю належить битися з Минаєм.