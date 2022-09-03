Металіст 1925 – Ворскла 3:2

Голи: Борячук, 54, Дмитренко, 80, Борячук, 90+2 – Марлісон, 44 (пен.), Степанюк, 83.

Вчора, 2 вересня, стартував 3 тур чемпіонату України з футболом. У стартовій грі Шахтар зумів вирвати перемогу у Руха.

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У суботу ж пройшли три матчі, в останньому з них зійшлись Металіст 1925 та Ворскла на НСК "Олімпійський", пише 24 канал. Харків'яни стартували з двох нічиїх, але одна з них була здобута у грі із Шахтарем.

Ворскла ж провалила старт, зазнавши двох поразок – від Зорі та Вереса. Третій тур також вийшов невдалим для команди Віктора Скрипника. Забили полтавці першими, Марлісон заробив пенальті і сам його реалізував перед перервою.

Дубль Борячука

Втім, другий тайм виявився за номінальними господарями. Металіст 1925 спочатку зрівняв рахунок зусиллями Борячука, а на 80-й хвилині Дмитренко вивів харків'ян вперед.

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Ворскла швидко зрівняла рахунок, Степанюк точно пробив головою після подачі Олійника з флангу. Втім, втримати нічию гості не змогли.

Ворскла поки без очок

На другій компенсованій хвилині Борячук відважився на дальній постріл у нижній кут воріт Різника. Кіпер Ворскли не врятував, дозволивши Андрію оформити дубль і принести перемогу своїй команді.

Полтавці залишаються на дні турнірної таблиці, випереджаючи за додатковими показниками лише Динамо та Рух. У свою чергу Металіст 1925 підіймається на 7 місце.

Важливо! У наступному турі Ворскла прийме Олександрію, а харків'яни зіграють із Дніпром-1.