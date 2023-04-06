Іспанський портал Capology оприлюднив орієнтовні заробітні плати футболістів Жирони. Ексзірка Динамо опинився серед найбільш високооплачуваних гравців середняка іспанського чемпіонату.

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Жирона цінує свого лідера

За інформацією джерела, Віктор Циганков отримує в Жироні 2,3 мільйона євро, або 44 231 євро на тиждень. Контракт українця третій за величиною серед гравців Жирони.

Найбільше отримує ексгравець Наполі Давід Лопес – 3,6 мільйона євро на рік, а на другій позиції колишній футболіст Челсі та Барселони Оріоль Ромеу – 3 мільйони.

Топ-10 гравців Жирони з найбільшою зарплатнею / Скриншот Capology

Зазначимо, що в київському Динамо, за повідомленням ЗМІ, Циганков отримував 2 мільйони євро на рік. Тож в іспанському клубі він отримує на 300 тисяч євро більше. Безперечно, українець їхав у Жирону не за грошима, а заради своєї кар'єри.