Іспанський портал Capology оприлюднив орієнтовні заробітні плати футболістів Жирони. Ексзірка Динамо опинився серед найбільш високооплачуваних гравців середняка іспанського чемпіонату.
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Жирона цінує свого лідера
За інформацією джерела, Віктор Циганков отримує в Жироні 2,3 мільйона євро, або 44 231 євро на тиждень. Контракт українця третій за величиною серед гравців Жирони.
Найбільше отримує ексгравець Наполі Давід Лопес – 3,6 мільйона євро на рік, а на другій позиції колишній футболіст Челсі та Барселони Оріоль Ромеу – 3 мільйони.
Топ-10 гравців Жирони з найбільшою зарплатнею / Скриншот Capology
Зазначимо, що в київському Динамо, за повідомленням ЗМІ, Циганков отримував 2 мільйони євро на рік. Тож в іспанському клубі він отримує на 300 тисяч євро більше. Безперечно, українець їхав у Жирону не за грошима, а заради своєї кар'єри.
- Нагадаємо, що Циганков підписав контракт з Жироною 17 січня 2023 року.
- Динамо отримало за свого найкращого вихованця 5 мільйонів євро плюс процент від подальших трансферів зірки.
- У сезоні 2022/23 Віктор зіграв 8 матчів, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.