Луческу розповів про несподіване зникнення Циганкова зі старту Динамо на матч зі Штурмом

Динамо обіграло Штурм у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Перед свистком кияни вимушено зробили заміну у стартовому складі.

Вимушена заміна, яка зіграла на руку Динамо

Віктор Циганков повинен був вийти у старті Динамо, але в останній момент його на футбольному полі замінив Олександр Караваєв. Правий захисник зайняв на полі позицію вінгера.

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Циганков ще був у протоколі поєдинку, а Караваєв вже феєрив на фланзі атаки київського клубу. Коментатор матчу повідомив, що заміна була вимушеною. Циганков отримав травму на передматчевій розминці.

Після зустрічі цю інформацію повідомив головний тренер Динамо Мірча Луческу. Віктор відчув біль, тому був змушений пропустити поєдинок.

У нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити у стартовому складі,

– сказав Луческу.

Ця вимушена заміна стала переможною для киян. На 28-й хвилині Караваєв відкрив рахунок у поєдинку та, як виявилось згодом, його гол став переможним для Динамо у матчі. Підопічні "Містера" мінімально обіграли Штурм у польському місті Лодзь – 1:0.

Цікаво, що Циганков відіграв у біло-синій футболці у попередніх матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (0:0, 1:2).

Наразі не повідомляють про серйозність пошкодження правого вінгера. Матч-відповідь проти Штурма в Австрії відбудеться 9 серпня.