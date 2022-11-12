Тренер збірної Сенегалу зізнався, чому включив травмованого Мане у заявку на ЧС-2022

Садіо Мане потрапив у заявку збірної Сенегалу на чемпіонат світу-2022. Головний тренер Алью Сіссе розповів, чому включив травмовану зірку у список.

За його словами, лікар сенегальської збірної полетів у Мюнхен до Мане, а потім в Австрію, щоб провести тестування стану здоров'я футболіста. На щастя для команди, травма Садіо не вимагає хірургічного втручання.

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Сіссе: Ми оптимісти та зробимо все можливе, щоб повернути його

Відсутність операції зменшить термін відновлення зіркового вінгера. Мане пробуде поза футбольним полем від 7 до 10 днів. Після чого на футболіста Баварії та збірної Сенегалу чекатиме МРТ.

Головний тренер сенегальської збірної Алью Сіссе вирішив залишити травмованого Мане у заявці, навівши приклад Ісмаїла Сарра: "Ми вже мали схожу ситуацію з Ісмаїлом Сарром, з якою ми добре впоралися під час Кубка африканських націй".

У Сенегалі все ще сподіваються, що зможуть розраховувати на Мане у Катарі.

Мане – особливий гравець, ми стежимо за ним, сподіваючись, що через тиждень – два буде сприятливий розвиток подій. Згідно з правилами, у мене є можливість внести зміни у заявку. Ми оптимісти та зробимо все можливе, щоб повернути його,

– зізнався наставник.

Новина про травму Мане неабияк збентежила сенегальців напередодні чемпіонату світу-2022. У Сенегалі навіть почали говорити про шаманів, які будуть підіймати Садіо на ноги.

Нагадаємо, що зірковий вінгер травмувався у грі Баварія – Вердер.

На ЧС-2022 збірна Сенегалу зіграє проти Нідерландів (21 листопада), Катару (25 листопада) та Еквадору (29 листопада).