Через повномасштабну агресію Росії проти України спортсмени з країни-терористки стали ізгоями у світі. Щоб продовжувати свою кар'єру, росіяни зрікаються громадянства.

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Пишається бути громадянкою Вірменії

Тенісистка Еліна Аванесян без зайвих сентиментів позбулася російського паспорта. Етнічна вірменка відтепер виступатиме за свою історичну Батьківщину. Про це спортсменка повідомила у мережі Х.

"Я пишаюся тим, що я офіційно є громадянкою Вірменії, і для мене велика честь виступати під своїм вірменським прапором, починаючи з Cincinnati Open у понеділок.

З нетерпінням чекаю цієї нової глави та успіху на батьківщині моїх предків", – написала Аванесян.

Хто така Еліна Аванесян