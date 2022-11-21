"Слова Інфантіно – ганьба": спортивний директор збірної Данії розкритикував FIFA

Президент FIFA Джанні Інфантіно виступив перед відкриттям ЧС-2022. Він засудив і відкинув критику на адресу господаря Мундіалю – Катару.

Слова Джанні Інфантіно різко розкритикував спортивний директор збірної Данії Петер Меллер. Президент FIFA на пресконференції, зокрема, звинуватив європейців у подвійних стандартах, оскільки вони постійно критикували ситуацію з правами людини в Катарі.

Цікаво Данія представила форму для ЧС-2022 з невидимими елементами на знак протесту проти Катару

Я вважаю це ганебним. Це людина, яка формує імідж футболу і яка може насправді показати, на що здатен футбол,

– наголосив данець.

FIFA відхилила ініціативу Данії

Він також розповів, що Данська асоціація футболу хотіла, аби збірна тренувалась під гаслом "Права людини для всіх". FIFA відхилила цю пропозицію.

До теми За межею здорового глузду: ФІФА заборонила збірній Данії футболки з написом про права людей

"Крім того, ми ще кілька місяців тому оголосили, що ми гратимемо з райдужними пов'язками. Однак FIFA прокоментувала це лише за день до старту Мундіалю", – обурився спортивний директор збірної Данії.

Після ЧС Катар стане нікому не цікавим

Меллер також припустив, що ніяких змін у Катарі після ЧС-2022 не відбудеться. У довготривалій перспективі ситуація з правами людей у цій країні не зміниться.

Чи ви вважаєте, що Мундіаль покращив ситуацію у ПАР чи Бразилії,

– риторично запитав данець.