Слова Джанни Инфантино подверг резкой критике спортивный директор сборной Дании Петер Меллер. Президент FIFA на пресс-конференции, в частности, обвинил европейцев в двойных стандартах, поскольку они постоянно критиковали ситуацию с правами человека в Катаре.

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Я считаю это позорным. Это человек, который формирует имидж футбола и может действительно показать, на что способен футбол,

– подчеркнул датчанин.

FIFA отклонила инициативу Дании

Он также рассказал, что Датская ассоциация футбола хотела, чтобы сборная тренировалась под лозунгом "Права человека для всех". FIFA отклонила это предложение.

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"Кроме того, мы еще несколько месяцев назад объявили, что мы будем играть с радужными повязками. Однако FIFA прокомментировала это только за день до старта Мундиаля", – возмутился спортивный директор сборной Дании.

После ЧМ Катар станет никому не интересным

Меллер также предположил, что никаких изменений в Катаре после ЧМ-2022 не произойдет. В долгосрочной перспективе ситуация с правами людей в этой стране не изменится.

Считаете ли вы, что Мундиаль улучшил ситуацию в ЮАР или Бразилии,

– риторически спросил датчанин.