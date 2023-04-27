Пережив два передінфарктні стани: чому операцію Луческу перенесли

Київське Динамо працює під керівництвом Олександра Шовковського, поки Мірча Луческу потрібно лягти на операційний стіл. Але хірургічне втручання дещо відтермінувалось.

Головному тренеру київського Динамо зроблять операцію через коксартроз – зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба, яке приводить до болю у стегні, яке вже давно турбує "Містера". Тому хірурги повинні зробити футбольному наставнику ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба).

До тема Вацко розповів, які шанси має Шовковський, щоб стати наступним головним тренером Динамо

Серйозна причина відтермінування операції

Очікувалось, що оперативне втручання відбудеться одразу після українського "класичного" проти Шахтаря. Але операцію довелось дещо відкласти.

Луческу спершу потрібно було провести заміну коронарного стента. Адже наставник киян переніс два передінфарктні стани – у 1992-му та 2009-му роках. Після чого "Містера" потрібен певний час на відновлення. Тоді лікарі зможуть братися до ендопротезування.

Операцію Луческу перенесли на 1 травня.

Поки Луческу буде відновлюватись, командою керуватиме Олександр Шовковський на пару ще з однією легендою Динамо Олегом Гусєвим.

Вже 28 квітня уболівальники побачать команду в офіційному матчі УПЛ під їх керівництвом. Динамівці зіграють на виїзді проти одного з аутсайдерів чемпіонату Металіста. Початок зустрічі о 13:00.

Динамо ж йде на 4-й позиції, маючи у своєму активі 41 бал. Що на 5 очок менше, аніж має третя луганська Зоря.