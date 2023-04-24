Українське "класичне" проти Шахтаря стало останнім для "Містера" на чолі команди у сезоні-2022/2023. Далі на Мірчу Луческу чекає операція та лікарняний. Румунському спеціалісту зроблять хірургічне втручання через коксартроз – зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба, яке приводить до болю у стегні, який просто не дає нормально пересуватись.

До теми Луческу прооперують якнайшвидше: Динамо до кінця сезону буде очолювати інший тренер

Наставнику Динамо зроблять ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба). Тому до кінця сезону-2022/2023 киянами керуватиме його помічник та легендарний у минулому голкіпер Динамо, збірної України Олександр Шовковський.

Вацко: Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину

Блогер та відомий коментатор Віктор Вацко розповів, що чув про шанси Шовковського повноцінно очолити команду у майбутньому. Як виплило із кулуарів, то шансів в СаШо, аби стати новим головним тренером "біло-синіх" не так багато.

Мені кулуарно кілька людей розповідало, що брати Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо. Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину. З одного боку не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо, а з іншого саме його призначають фактично виконувачем обов’язків,

– сказав Вацко.

Динамо у поточному сезоні йде на 4-й позиції, відстаючи від третьої Зорі на 5 балів. У крайньому поєдинку кияни розписали якраз мирову з лідером УПЛ Шахтарем 1:1.

Попереду у столичного клубу ще 8 матчів в УПЛ-2022/2023. У найближчому із них динамівці вже під керівництвом Шовковського зіграють проти харківського Металіста. Поєдинок відбудеться 28 квітня.

Цікаво! Олександр Шовковський прийшов на тренерський місток "Містера" у Динамо лише у січня 2023 року. А от контракт Луческу з киянами розрахований до кінця червня 2024 року. Команда під його керівництвом провела вже 104 матчі.