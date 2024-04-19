У Лізі конференцій воротар дограв серію пенальті, попри 2 жовті картки: чому так сталося

У четвер, 18 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій. В одній з пар сильнішого визначали Лілль та Астон Вілла.

Основний час гри завершився з рахунком 2:1, як і перша зустріч протистояння. Тож на команди очікував додатковий час, а згодом відбулася й серія пенальті, в якій переміг англійський клуб.

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Чому не вилучили Мартінеса

Героєм серії 11-метрових став чемпіон світу-2022 Еміліано Мартінес. Він відбив 2 пенальті, чим допоміг своїй команді пробитися до наступної стадії турніру.

Під час самої серії пенальті стався суперечливий момент. Воротар англійського клубу після відбиття першого удару отримав жовту картку за провокативну поведінку, яка стала для нього другою у матчі. Першу йому показав арбітр на 39-й хвилині за затримку гри.

Проте з поля голкіпера не вилучили й він зміг дограти серію та принести Астон Віллі перемогу, потягнувши останній удар Лілля від Бенжамена Андре.

Під час поєдинку багато вболівальників не зрозуміли, чому аргентинець продовжив зустріч. Проте арбітр не помилився, а діяв за правилами Міжнародної ради футболу. Згідно з пунктом 10.3 в них йдеться, що всі "попередження та застереження" з боку судді не переходять у серію пенальті, тому перша жовта картка Мартінеса не враховувалася задля вилучення воротаря.

. Попри відсутність червоної картки Еміліано Мартінес все одно не зможе зіграти в першому матчі півфіналу Ліги конференцій, адже за дві гри з Ліллем отримав 3 попередження.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Астон Вілла заграє проти Олімпіакоса. Перший поєдинок відбудеться в Англії 2 травня, а матч-відповідь – 9 травня у Греції.