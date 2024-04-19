Основное время игры завершилось со счетом 2:1, как и первая встреча противостояния. Поэтому команды ожидало дополнительное время, а затем состоялась и серия пенальти, в которой победил английский клуб.

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Почему не удалили Мартинеса

Героем серии 11-метровых стал чемпион мира-2022 Эмилиано Мартинес. Он отразил 2 пенальти, чем помог своей команде пробиться в следующую стадию турнира.

Во время самой серии пенальти произошел спорный момент. Вратарь английского клуба после отражения первого удара получил желтую карточку за провокационное поведение, которая стала для него второй в матче. Первую ему показал арбитр на 39-й минуте за задержку игры.

Однако с поля голкипера не удалили и он смог доиграть серию и принести Астон Вилле победу, потянув последний удар Лилля от Бенжамена Андре.

Во время поединка многие болельщики не поняли, почему аргентинец продолжил встречу. Однако арбитр не ошибся, а действовал по правилам Международного совета футбола. Согласно пункту 10.3 в них говорится, что все "предупреждения и предостережения" со стороны судьи не переходят в серию пенальти, поэтому первая желтая карточка Мартинеса не учитывалась для удаления вратаря.

Важно. Несмотря на отсутствие красной карточки Эмилиано Мартинес все равно не сможет сыграть в первом матче полуфинала Лиги конференций, ведь за две игры с Лиллем получил 3 предупреждения.

Отметим, что в 1/2 финала Астон Вилла сыграет против Олимпиакоса. Первый поединок состоится в Англии 2 мая, а ответный матч – 9 мая в Греции.