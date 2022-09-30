Мессі не планує повертатися до Барселони: футболіст ображений на президента клубу
Джерело:Marca
Контракт Ліонеля Мессі з ПСЖ розрахований до червня 2023 року. Зовсім скоро гравець може змінити клубну прописку.
Раніше повідомлялося, що Мессі не планує продовжувати угоду з ПСЖ. Однак зірковий аргентинець не збирається повертатися в Барселону.
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Мессі ображений на керівництво Барселони
ЗМІ повідомляють, що Ліонель не спілкується з керівництвом Барселони. Аргентинець вважає, що президент клубу Жоан Лапорта зрадив його, спочатку домовившись про контракт, а потім в останній момент скасувавши домовленість.
Якби він все ж повернувся, то декому в команді та в керівництві довелось би шукати нову роботу.
До того ж фінансова ситуація в клубі ускладнює можливість такого переходу. Мессі хоче отримувати високу зарплату, що в нинішніх умовах буде складно. Також раніше повідомлялося, що через фінансові проблеми Барса не змогла продовжити контракт. А ще футболіст розраховує на гарантоване місце в стартовому складі.
Кар'єра Мессі у Парижі
- 10 серпня 2021 року Мессі підписав контракт із ПСЖ.
- 35-річний аргентинець в поточному сезоні провів 11 матчів за паризький клуб, де забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.