Аргентина – Ямайка 3:0

Голи: Хуліан Альварес, 13, Ліонель Мессі, 87, 89.

Рахунок у матчі відкрив Хуліан Альварес, а наприкінці гри дубль оформив Ліонель Мессі. Зірковий аргентинець встиг відзначитися двома забитими голами за три хвилини, пише 24 канал.

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Спочатку Лео елегантно поклав з-за меж штрафного. А потім забив зі штрафного.

Під час гри на поле вибіг вболівальник. Він підбіг до Мессі та попросив розписатися на спині. Аргентинець не відмовив. Однак казка для фаната тривала недовго, охоронці швидко зіпсували всю атмосферу.

Відео моменту

Ліонель здобув соту перемогу у міжнародних матчах і посідає за цим показником п'яте місце. Лідирує іспанець Серхіо Рамос (131 перемога).

В активі форварда Ліонеля Мессі 90 голів у 165 поєдинках за національну збірну Аргентини. Таким чином, Лео вийшов на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів національних команд.

Цікаво. Аргентинці продовжили свою безпрограшну серію до 35 матчів, вона триває вже три роки. Рекорд належить збірній Італії – 37 поєдинків (2018–2021).