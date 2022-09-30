Ранее сообщалось, что Месси не планирует продлевать соглашение с ПСЖ. Однако звездный аргентинец не собирается возвращаться в Барселону.

Достойный внимания Месси расписался на спине выбежавшего на поле болельщика: охранники все испортили

Месси обижен на руководство Барселоны

СМИ сообщают, что Лионель не общается с руководством Барселоны. Аргентинец считает, что президент клуба Жоан Лапорта изменил ему, сначала договорившись о контракте, а затем в последний момент отменив договоренность.

Если бы он все же вернулся, то некоторым в команде и руководстве пришлось бы искать новую работу.

К тому же, финансовая ситуация в клубе усложняет возможность такого перехода. Месси хочет получать высокую зарплату, что в нынешних условиях будет сложно. Также ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем Барса не смогла продлить контракт. А еще футболист рассчитывает на гарантированное место в стартовом составе.

Карьера Месси в Париже