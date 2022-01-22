Чому Меркушина не поїде на Олімпіаду-2022: Бринзак розповів про критерії відбору

Виконком Національного олімпійського комітету України у п'ятницю, 21 січня, затвердив склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпійські ігри в Пекіні. Проте раніше запевняли, що це рішення мають оголосити дещо пізніше.

Меркушина поза заявкою

Напередодні сьомого етапу Кубку світу в італійському Антгольці головний тренер жіночої команди України Урош Велепець запевняв, що на два вакантні місця Пекін претендують відразу три спортсменки – Ірина Петренко, Дарина Блашко та Анастасія Меркушина.

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Хто поїде на Олімпіаду-2022 мали б визначити після індивідуалки. Проте визначення складу відбулося ще перед стартом гонки.

У склад увійшли Петренко та Блашко, а Меркушина отримала статус першої запасної.

Перед початком Кубку світу в Італії Дар'я обурилася процесом відбору на Олімпіади-2022 та заявила, що мали бути прописані критерії відбору на Ігри у Пекіні.

Також своє невдоволення висловила й Анастасія. Вона ж запевняла, що індивідуальна гонка мала бути відбірковою.

Бринзак: Влітку були затверджені критерії відбору на Олімпіаду-2022

Президент федерації біатлону Володимир Бринзак розповів про наявність критеріїв відбору для потрапляння у склад.

За його словами, критерії відбору на Олімпійські ігри були затверджені ще влітку.

Ще влітку були затверджені критерії відбору на Олімпійські ігри. Затверджені міністром, президентом Олімпійського комітету та федерацією, в яких чітко прописані критерії відбору. За тими критеріями відбір закінчився у Рупольдингу,

– заявив Бринзак.

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Він запевнив, що 21 січня відбулося засідання Виконкому, де обговорювали питання щодо затвердження списків.

"Я сказав, що у нас форс-мажор, ще день-два, були хвороби, ми ще не можемо чітко сказати. На що мені було сказано: є чіткі критерії відбору, за якими треба визначати та затверджувати склад сьогодні. Якщо будуть якісь зміни через форс-мажор: захворіє, коронавірус чи інші причини, то можна зробити зміни до 2 лютого", – зазначив президент федерації біатлону України.

Він наголосив, що до складу на Олімпіаду-2022 потрапили ті, хто проходив за вимогами: потрапити у топ-50 загального заліку Кубка світу, виступити на Кубку IBU, показати результат і набрати найбільшу кількість очок.

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Оскільки Анастасія Меркушина не набрала жодного очка у першій половині сезону, ніде не проявила себе і за критеріями вона не потрапила. Тому було проголосовано без неї,

– сказав Володимир Михайлович.

Також він запевнив, що головний тренер знав про ці критерії відбору.

"Юридично ми мали визначити до 16 січня, подати у НОК і на виконкомі це затвердити. Це було зроблено", – додав Бринзак.

Олімпіада-2022: склад українок

Україна може заявити на Олімпіаду-2022 по п'ять спортсменів, водночас в особистих гонках (індивідуальна та спринт) стартувати може лише по чотири біатлоністи.

Відповідно, хтось один залишатиметься запасним.

Українська команда відправиться до Пекіну у складі Олени Білосюк, Юлії Джими, Валентини Семеренко, Дар'ї Блашко та Ірини Петренко.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні. Біатлонні старти триватимуть з 5 по 19 лютого.