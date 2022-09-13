Гімн Ліги чемпіонів не лунатиме на матчах у Великій Британії: трагічна причина

З 13 по 14 вересня відбудеться 2-й тур групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023. Свої матчі зіграють одразу чотири клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Велика Британія у скорботі через смерть королеви

За інформацією журналіста Daily Telegraph Бен Рамсбі, перед поєдинками британських клубів традиційно не звучатиме гімн Ліги чемпіонів. У Великій Британії триває траур після смерті королеви Єлизавети II, яка покинула цей світ 8 вересня у віці 96 років.

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Протягом 13 – 14 вересня у Великій Британії відбудуться одразу три поєдинки групового раунду ЛЧ. Челсі, Ліверпуль та Манчестер Сіті прийматимуть вдома РБ Зальцбург, Аякс та дортмундську Боруссію.

Ще один поєдинок за участі англійського клубу Тоттенхем відбудеться на виїзді проти лісабонського Спортинга (13 вересня).

Матч Рейнджерса був офіційно перенесений через цю причину. Нова дата проти італійського Наполі – 14 вересня.