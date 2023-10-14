Вранці у день матчу тренерський штаб синьо-жовтої збірної на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на майбутню гру. У список потрапили 23 футболісти, троє залишились за її бортом.

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Один із них покине розташування збірної

У заявку на поєдинок не потрапили центрбек київського Динамо Денис Попов, який лише відновився від травми, та нападник англійського Сандерленда Назарій Русин, якого довикликали у збірну замість травмованого капітана Андрія Ярмоленка.

Як вже зазначалось раніше участь у найближчій грі не візьме центральний захисник Сергій Кривцов, який отримав ушкодження, яке було у нього ще у США, та покине розташування "синьо-жовтих" після гри проти північних македонців.

Заявка України на матч проти Північної Македонії

Воротарі: Бущан, Трубін, Різник.

Бущан, Трубін, Різник. Захисники: Конопля, Михайліченко, Сваток, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко.

Конопля, Михайліченко, Сваток, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко. Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Буяльський, Назарина, Зінченко, Піхальонок, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Буяльський, Назарина, Зінченко, Піхальонок, Зубков. Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат.

Зверніть увагу! Матч відбору на Євро-2024 Україна – Північна Македонія розпочнеться 14 жовтня о 16:00 на празькому стадіоні "Epet Аrеnа".

Нагадаємо, що попередня зустріч цих двох збірних закінчилась вольовою перемогою українців 2:3. Переможний гол у тому поєдинку забив Віктор Циганков, який через травму не допоможе Україні у жовтневому циклі відбору на Євро у Німеччину.