Топ-клуби "забракували" зірку, уся надія на Саудівську Аравію: Роналду має проблеми із агентом

Португалія разом із Кріштіану Роналду закінчила свій шлях на ЧС-2022 з футболу. Після Мундіалю повинна була визначитись доля нападника на клубному рівні, але все йде не так гладко, як хочеться футболісту.

37-річний футболіст після скандалів покинув Манчестер Юнайтед. Обидві сторони розірвали співпрацю за обопільною згодою. Тепер Роналду у статусі вільного агента з нетерпінням чекає, хто стане його новим клубом.

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Ще один конфлікт на фоні невдалих пошуків

Але все йде не так, як хочеться Кріштіану. Однак тут є провина самого футболіста, який останнім часом відзначається своєю поганою поведінкою, скандалами та конфліктами. Це все відлякує топ-клуби Європи. ЗМІ ж активно приписують португальцю інтерес із Саудівської Аравії. Але це, можливо, на те, що хоче сам Роналду. Адже форвард збірної Португалії хотів би продовжити кар'єру у клубі, який виступає у Лізі чемпіонів.

Фактор відсутності виступів МЮ в ЛЧ став одним із ключових, чому Кріштіану почав вимагати трансфер в інший клуб.

На цьому фоні Роналду не перестає відзначаться своїми скандальними вчинками, які далі псують репутацію нападника. Це перенеслось навіть на збірну Португалії, але головний тренер команди та сам футболіст спростовували усі чутки, які з'являлись від ЗМІ. Начебто Кріштіану хотів покинути збірну після того, як залишився на заміні у матчі проти Швейцарії. Але Роналду та Фернанду Сантуш заперечили такий фейк.

Через неясність у майбутній кар'єрі у Роналду погіршились відносити з його агентом, який продовжує шукати одіозному футболісту нову команду.

Нагадаємо, що португальський форвард не зможе одразу грати за нову команду. Роналду після матчу Евертон – МЮ розбив телефон фанату суперника, за що отримав два матчі дискваліфікації.

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