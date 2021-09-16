Чому Килипко була на Олімпіаді без тренера: пояснення ФЛАУ після сліз легкоатлетки
Джерело:Обозреватель
Марина Килипко стала однією з легкоатлеток, яка поїхала виступати на Олімпіаду-2020 без особистого тренера. Після цього дівчина зі сльозами на очах дала коментар.
"Потрібно бути у топ-10 світового рейтингу"
Президент федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував ситуацію, у яку потрапила 25-річна українська легкоатлетка. Глава розставив усі крапки над "і".
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За його словами, лише спортсмени, які входили у топ-10 світового рейтингу, тобто, були претендентами на олімпійські нагороди, могли взяти із собою у Токіо особистого тренера. Марина Килипко ж у цьому рейтингу йшла лише на 22-й позиції, тому була змушена вирушити на Олімпійські ігри без наставника.
Для прикладу Сафіуллін назвав Ольгу Саладуху, яка спеціалізується у потрійному стрибку. Колишня чемпіонка світу, яка після Токіо завершила свою спортивну кар'єру, теж поїхала на Олімпіаду без особистого тренера. Ольга посідала 13 місце у світовому рейтингу, тому відправилась у Токіо сама.
Подивіться, хто у нас був із тренером. Ярослава Магучіх і її тренерка Тетяна Степанова, ще дві стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко, у яких одна наставниця – Ірина Пустовойт. Також із наставниками були Марина Бех-Романчук та Михайло Кохан. Марина Килипко в рейтингу була 22-ю, тобто, не відповідала вимогам,
– заявив Сафіуллін.
Килипко поїхала у Токіо без тренера: головне
- Марина Килипко представляла Україну у фіналі Олімпіади-2020 зі стрибків у висоту з жердиною. Українка з першої спроби взяла висоту 4,5 метра. А от планка на висоті 4,7 метра стала непідкореною для української легкоатлетки.
- Килипко стала п'ятою на Олімпіаді. Марина дала емоційний коментар після виступу. Українка зі сльозами на очах заявила, що не розуміє, чому вона сама поїхала у Токіо, а її особистий тренер залишився в Україні. З його підтримкою та допомогою Марина могла б показати кращий результат на Олімпіаді.
- Цю ситуацію прокоментував сам тренер легкоатлетки Віктор Шевцов. Наставник здогадується, що на його поїздку просто не вистачило коштів.