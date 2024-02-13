Карпати цікавились талантом Чорноморця: "моряки" загнули ціну, яка відлякала "левів"

Львівські Карпати продовжують підготовку до другої частини сезону-2023/2024 у Першій лізі України. Із 9 лютого команда Мирона Маркевича тренується на Закарпатті.

Разом із командою на збори вирушили два захисники донецького Шахтаря – Андрій Булеза та Едуард Козік. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич підтвердив, що клуб взяв в оренду обох оборонців.

До теми Легіонери не хочуть в Україну: Маркевич підтвердив перехід захисників Шахтаря у Карпати

Війна відлякує талановитих легіонерів

У львівському клубі продовжують шукати талановитих гравців, як у Європі, так і за океаном. Щоправда, гравці з-за кордону не дуже охоче погоджуються на пропозицію.

Вели "зелено-білі" форварда молодіжної команди Корінтіанса. За інформацією відомого коментатора Віктора Вацка, між сторонами були певні домовленості. Однак футболіст вистрілив за "молодіжку" на Кубку Сан-Паулу, чим заслужив право перейти у головну команду Корінтіанса. Тому усі думки про трансфер в Україну автоматично відпали.

Цікавились також "леви" талановитим захисником одеського Чорноморця та молодіжної збірної України Володимиром Салюком. Карпати зробили запит на трансферну вартість футболіста, але після відповіді "моряків" одразу відмовились від цієї купівлі.

Схоже, що в одеському клубі загнули великий цінник на одного зі своїх лідерів, який потрапив під приціл не однієї української команди.

. 21-річний центрбек виступає за Чорноморець із липня 2022-го року. У поточному сезоні-2023/2024 Салюк взяв участь у 16-ти матчах "моряків", з якими має контракт до кінця червня 2025-го року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 700 тисяч євро.

Наставник Карпат не приховує, що вже влітку команду чекає солідне підсилення. Адже львівський колектив робить усе, аби підвищитись у класі. "Леви" вже вийшли у чемпіонську групу, де із 23 березня боротиметься за вихід в УПЛ. У цей день "зелено-білі" прийматимуть Полтаву.

До слова, у першій частині підготовці на Закарпатті Карпати проведуть три контрольні спаринги, перший із яких запланований вже на 14 лютого проти Минаю. Згодом підопічні Маркевича зустрінуться з харківським Металістом (17 лютого) та місцевим Хустом (21 лютого).