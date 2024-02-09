Наставник "зелено-білих" зізнався, що латиноамериканці не надто поспішають їхати в Україну. Ті потенційні новачки Карпат, з якими перемовини були на фінішній прямій, в останній момент відмовились їхати в Україну із різних причин.

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"Леви" підсилюють конкуренцію у лінії захисту

Тому окрім нападника Ігоря Невеса у львівському клубі немає більше жодного легіонера з-за океану.

Однак навіть у такій ситуації Мирон Маркевич не бачить нічого страшного. Наставник "левів" підтвердив оренди двох молодих оборонців донецького Шахтаря – Едуарда Козіка та Андрія Булези. Львівський клуб наразі офіційно не оголосив про перехід "гірників".

Однак на порталі Transfermarkt вже оновлена інформація про Булезу, який там є гравцем "левів" вже з 2 лютого 2024-го року. Оренда до кінця поточного сезону-2023/2024.

Також Маркевич запевнив, що команда продовжить пошуки забивного форварда, який би склав конкуренцію бразильцю Невесу.

Легендарний тренер Карпат наголосив, що великої роботи на трансферному ринку слід чекати від клубу вже влітку 2024-го.

Зараз головне якісно провести підготовчий період, бути заточеним на завоювання першого місця. А наші скаути тим часом шукатимуть гравців вже для виступів в УПЛ. Зрештою, я й не приховував, що серйозного поповнення в Карпатах слід очікувати в літнє трансферне вікно,

– розповів Маркевич.