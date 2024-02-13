Вместе с командой на сборы отправились два защитника донецкого Шахтера – Андрей Булеза и Эдуард Козик. Главный тренер Карпат Мирон Маркевич подтвердил, что клуб взял в аренду обоих защитников.
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Война отпугивает талантливых легионеров
Во львовском клубе продолжают искать талантливых игроков, как в Европе, так и за океаном. Правда, игроки из-за рубежа не очень охотно соглашаются на предложение.
Вели "зелено-белые" форварда молодежной команды Коринтианса. По информации известного комментатора Виктора Вацко, между сторонами были определенные договоренности. Однако футболист выстрелил за "молодежку" на Кубке Сан-Паулу, чем заслужил право перейти в главную команду Коринтианса. Поэтому все мысли о трансфере в Украину автоматически отпали.
Интересовались также "львы" талантливым защитником одесского Черноморца и молодежной сборной Украины Владимиром Салюком. Карпаты сделали запрос на трансферную стоимость футболиста, но после ответа "моряков" сразу отказались от этой покупки.
Похоже, что в одесском клубе загнули большой ценник на одного из своих лидеров, который попал под прицел не одной украинской команды.
Наставник Карпат не скрывает, что уже летом команду ждет солидное усиление. Ведь львовский коллектив делает все, чтобы повыситься в классе. "Львы" уже вышли в чемпионскую группу, где с 23 марта будет бороться за выход в УПЛ. В этот день "зелено-белые" будут принимать Полтаву.
К слову, в первой части подготовке на Закарпатье Карпаты проведут три контрольных спарринга, первый из которых запланирован уже на 14 февраля против Миная. Впоследствии подопечные Маркевича встретятся с харьковским Металлистом (17 февраля) и местным Хустом (21 февраля).