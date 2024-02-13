Вместе с командой на сборы отправились два защитника донецкого Шахтера – Андрей Булеза и Эдуард Козик. Главный тренер Карпат Мирон Маркевич подтвердил, что клуб взял в аренду обоих защитников.

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Война отпугивает талантливых легионеров

Во львовском клубе продолжают искать талантливых игроков, как в Европе, так и за океаном. Правда, игроки из-за рубежа не очень охотно соглашаются на предложение.

Вели "зелено-белые" форварда молодежной команды Коринтианса. По информации известного комментатора Виктора Вацко, между сторонами были определенные договоренности. Однако футболист выстрелил за "молодежку" на Кубке Сан-Паулу, чем заслужил право перейти в главную команду Коринтианса. Поэтому все мысли о трансфере в Украину автоматически отпали.

Интересовались также "львы" талантливым защитником одесского Черноморца и молодежной сборной Украины Владимиром Салюком. Карпаты сделали запрос на трансферную стоимость футболиста, но после ответа "моряков" сразу отказались от этой покупки.

Похоже, что в одесском клубе загнули большой ценник на одного из своих лидеров, который попал под прицел не одной украинской команды.

Отметим. 21-летний центрбек выступает за Черноморец с июля 2022-го года. В текущем сезоне-2023/2024 Салюк принял участие в 16-ти матчах "моряков", с которыми имеет контракт до конца июня 2025-го года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Наставник Карпат не скрывает, что уже летом команду ждет солидное усиление. Ведь львовский коллектив делает все, чтобы повыситься в классе. "Львы" уже вышли в чемпионскую группу, где с 23 марта будет бороться за выход в УПЛ. В этот день "зелено-белые" будут принимать Полтаву.

К слову, в первой части подготовке на Закарпатье Карпаты проведут три контрольных спарринга, первый из которых запланирован уже на 14 февраля против Миная. Впоследствии подопечные Маркевича встретятся с харьковским Металлистом (17 февраля) и местным Хустом (21 февраля).