Він невпевнений у цьому бою, – промоутер Джошуа натякнув, що Ф'юрі боїться Усика

На початку року у ЗМІ ширилася інформація про те, що Тайсон Ф'юрі може вийти на ринг проти Олександра Усика ще до реваншу проти Ентоні Джошуа. Проте цей бій так і не відбувся.

Хірн: Якби він не хвилювався, то уклав би контракт

Промоутер Джошуа Едді Хірн зазначив, що цей бій міг все ж таки відбутися, проте Ф'юрі не захотів битися. Він вважає, що цей поєдинок все ж таки не відбудеться.

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Ф’юрі мав шанс провести бій з Усиком перед Ділліаном Уайтом, але не захотів битися за абсолюта. Ф’юрі хотів провести проміжний поєдинок, а потім вийти на Усика – угода не склалась. Не думаю, що Тайсон захоче битися з Усиком, не думаю, що йому сподобається його стиль,

– сказав промоутер.

Британський фахівець натякнув, що Ф'юрі боїться Усика, тому цей поєдинок не відбудеться.

"Можливо, Ф’юрі не настільки мотивує бій з Усиком? Не знаю. Я вважаю, що він впевнений у своїй перемозі над Джошуа, він знає, що там будуть шалені гроші, і прийме цей поєдинок. Проте він має право робити, що хоче.

Усик непокоїть Ф’юрі? Так. Не думаю, що Тайсон впевнений у цьому бою, адже якби він не хвилювався, то уклав би контракт на поєдинок з Усиком раніше – за звання абсолютного чемпіона, але він не погодився на цей варіант. Це просто факти. Якби він вірив, що поб’є Усика, якщо він дійсно вважає його маленьким середньоваговиком чи як там, то прийняв би бій раніше", – додав Хірн.

Ф'юрі йде на пенсію

Після поєдинку проти Ділліана Уайта Ф'юрі заговорив про закінчення кар'єри. Тайсон вважає, що достатньо зробив у боксі.

Тайсон нокаутував Уайта у шостому раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю опонента, після чого той впав. Ділліан намагався одразу підвестися, проте не міг втриматися на ногах.

Раніше була інформація, що Ф'юрі все ж таки зачекає з пенсією та вийде на ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Проте сам боксер спростовує цю інформацію.

Тайсон запевнив, що на ринг його зможуть повернути тільки великі гроші.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Бій прийматиме Саудівська Аравія.