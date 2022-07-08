Хирн: Если бы он не волновался, заключил бы контракт

Промоутер Джошуа Эдди Хирн отметил, что это сражение могло все же состояться, однако Фьюри не захотел сразиться. Он считает, что этот поединок все же не состоится.

Смотрите также Усик поддержал бойцов ВСУ: экс-игрок Динамо показал видеообращение боксера

У Фюри был шанс провести бой с Усиком перед Диллианом Уайтом, но не захотел драться за абсолюта. Фьюри хотел провести промежуточный поединок, а затем выйти на Усика – соглашение не заключилось. Не думаю, что Тайсон захочет сразиться с Усиком, не думаю, что ему понравится его стиль,

– сказал промоутер.

Британский специалист намекнул, что Фьюри боится Усика, потому этот поединок не состоится.

"Может быть, Фьюри не столь мотивирует бой с Усиком? Не знаю. Я считаю, что он уверен в своей победе над Джошуа, он знает, что там будут безумные деньги, и примет этот поединок. Однако он имеет право делать, что хочет.

Усик беспокоит Фьюри? Да. Не думаю, что Тайсон уверен в этом бою, ведь если бы он не волновался, то заключил контракт на поединок с Усиком раньше – за звание абсолютного чемпиона, но он не согласился на этот вариант. Это просто факты. Если бы он верил, что побьет Усика, если он действительно считает его маленьким средневесом или как там, то принял бы бой раньше", – добавил Хирн.

Фьюри уходит на пенсию

После поединка против Диллиана Уайта Фьюри заговорил об окончании карьеры. Тайсон считает, что достаточно сделал в боксе.

Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде, когда Фьюри попал аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.

Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.

Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.

К слову. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Бой будет принимать Саудовская Аравия.