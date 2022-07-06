Усик підтримав українських військових

Ексголкіпер Динамо Святослав Сирота, який приєднався до лав ЗСУ, поділився відео за участі Олександра Усика у своєму інстаграмі. Боксер звернувся до українських військових, які боронять країну від російських загарбників.

До речі Усик зізнався, чи готовий вбити російського солдата

Усім хлопцям великий привіт! Сили, радості, мирного неба! З Богом!,

– сказав Усик.

Відеозвернення Усика

Ексфутболіст емоційно відреагував на відеозвернення Усика. Він зазначив, що військовим деколи здається, що про них забули.

Для нас це було дуже важливо! Іноді почуваєшся там кинутим, нікому не потрібним. Здається, що всі про тебе забули. Особливо, коли нема зв'язку чи перебуваєш в оточенні. Хоча це не так. Я знаю, що про кожного з хлопців пам'ятають, люблять і чекають сім'ї, друзі, просто знайомі. Пишіть хлопцям щодня! Дякую всім, хто допомагає наблизити перемогу та підтримати наших бійців!,

– зазначив Сирота.

Що відомо про ексгравця

Сирота є вихованцем Динамо, проте дебютувати за першу команду киян йому не вдалося. Він зіграв лише два матчі за дубль "біло-синіх".

Потім він перейшов до Вересу, де зіграв 45 поєдинків, а згодом в Дніпро, за який провів 30 ігор.

Після завершення кар'єри воротаря Сирота працював арбітром у Другій лізі України. У мирний час Святослав Сирота грав за збірну ветеранів України.

Сирота у перші дні повномасштабної війни записався добровольцем до армії, попередньо евакуювавши родину на захід України.

Він воював у Луганському напрямку, в одному з боїв зазнав серйозного пошкодження та опинився у лікарні.

До речі. Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Реванш відбудеться у Саудівській Аравії.