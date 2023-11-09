Шахтар може поставити під сумнів майбутнє Хаві у Барселоні: гравці виступають проти тренера

Барселона доволі нестабільно виступає у поточному сезоні-2023/2024. Після поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів справи у каталонському клубі можуть піти ще гірше.

"Блаугранас" мінімально програли на виїзді Шахтарю у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів 1:0. Єдиний гол у ворота тер Штегена забив форварда Данило Сікан. "Гірники" завдали Барселоні першої поразки у цьому груповому розіграші ЛЧ.

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Справи у "блаугранас" йдуть не найкраще

Попри фіаско каталонський клуб продовжує лідирувати у групі "Н", набравши 9 балів за чотири матчі. Однак тепер стільки ж очок набрало й друге Порту.

Поразка від "кротів" може привести до розколу усередині колективу Барселони. За інформацією видання, щонайменше четверо футболістів виступили проти головного тренера команди Хаві.

Гравці "блаугранас" невдоволені ставленням 43-річної клубної легенди до роботи. Начебто Хаві доволі поверхнево збирає інформацію про суперників Барселони, яку згодом подає своїй команді.

Також атмосфера усередині команди є далеко від ідеальної.

Якщо гравці невдоволені роботою Хаві, то наставник має повний кредит довіри від керівництва Барселони.

Відзначимо, що Хаві зізнався, що матч проти Шахтаря став найгіршим поєдинком для Барселони під його керівництвом.

Каталонський клуб після 12-ти турів Ла Ліги посідає 3-тє місце турнірної таблиці. Підопічні Хаві набрали 27 балів. До несподіваного лідера сезону Жирони та другого Реала відставання у 4 та 2 бали відповідно.

Хаві очолює Барселону із листопада 2021-го року. Контракт із каталонським клубом розрахований до 30 червня 2025-го. Наразі Хаві провів на чолі іспанського гранда 106 матчів та привів команду до двох трофеїв.

Вже 12 листопада Барселона спробує реабілітуватись перед своїми уболівальниками після поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. У цей день "блаугранас" прийматиме Алавес.