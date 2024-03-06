Ентоні Джошуа прокоментував інформацію, що Тайсон Ф’юрі прибув до Саудівської Аравії на бій британця. Він також розповів, чи відвідає поєдинок "Циганського короля" проти Олександра Усика.

Окрім цього Джошуа розповів, що раніше бував на поєдинках Ф'юрі. Він зазначив, що ті виступи були поганими.

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Що каже Джошуа про присутність Ф'юрі на поєдинку

"Він хоче подивитись на великих мужиків, купив собі квиток?

Я був на його боях, коли він бився з Джоном Макдермоттом та Чісорою. Раніше я гарно ладив з Френком Ворреном, він давав мені квитки. Один із моїх приятелів був у добрих з ним стосунках. Так, я був на деяких шоу Тайсона у 2009, 2010 роках. І він виступав погано. Ні, я жартую", – сказав він.

Також він висловився щодо бою Усик – Ф'юрі. Він зазначив, що скоріш за все не відвідає поєдинок.

"Напевно, не поїду на Усик – Ф'юрі. Знаєте що? Я зайнятий, мені потрібно сфокусуватись на моїх тренуваннях. Ви знаєте мене, я завжди фокусуюсь на собі. Я орієнтуюсь на свої тренування, і це єдина причина", – додав Джошуа.

Перепалка Ентоні з Ф'юрі: головне

Зазначимо, що нещодавно Джошуа поділився думками щодо поєдинку Усик – Джошуа. Він зазначив, що надає перевагу українцю. Також він додав, що хоче зламати щелепу Тайсону під час поєдинку.

Ф'юрі відреагував на цю заяву. Він заявив, що витре підлогу обома боксерами, йдеться також про Усика.

, що 8 березня Джошуа проведе бій проти Нганну в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.