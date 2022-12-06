"Набридло просити": чому найкращий бомбардир УПЛ відмовляється від нового контракту з Дніпром-1
Джерело:телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Сезон-2022/2023 стане останнім для Артема Довбика у футболці Дніпра-1. Забивний нападник відмовився продовжувати контракт із українським клубом.
Футболіст не збирається надовго затримуватись у складі лідера УПЛ. Дніпро-1 активно пропонує Довбику новий контракт, але Артем відмовляється ставити під ним свій підпис.
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Довбик: Я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили
25-річному нападнику набридло грати в УПЛ, тому гравець хоче переїхати у топовий чемпіонат Європи. Тим паче, що інтерес зі сторони європейських клубів досить серйозний.
Новий контракт? Я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили хоч кудись. Тому ухвалив рішення, що нічого підписувати не буду. Я налаштований нічого не підписувати зараз, а далі все залежить від клубу. Які цифри не запропонували б, але мені цікаво заграти в топ-чемпіонаті,
– розповів Довбик.
Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року.
Головне про кар'єру Артема Довбика
- Артем вже має досвід виступів за кордоном. Довбик грав за Заря (Молдова) та Мідтьюлланд, Сьоннерйюск (обидва – Данія). У серпні 2020-го футболіст повернувся в Україну.
- У сезоні-2022/2023 нападник наколотив 19 голів у 28 зіграних поєдинках. Також у його активі 5 асистів. Довбик є найкращим бомбардиром першої частини сезону УПЛ.
- Форвардом цікавляться клуби італійської Серії А, серед них скромна Салернітана, яка пропонує два варіанти викупу футболіста. Клуб пропонує за перехід Довбика 4 мільйони євро або оренда з правом викупу за 7 мільйонів євро та відсотком від подальшого перепродажу. Але такий варіант явно не влаштує українську команду.
- Агент футболіста оцінює трансфер у понад 10 мільйонів євро.