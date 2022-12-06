"Набридло просити": чому найкращий бомбардир УПЛ відмовляється від нового контракту з Дніпром-1

Сезон-2022/2023 стане останнім для Артема Довбика у футболці Дніпра-1. Забивний нападник відмовився продовжувати контракт із українським клубом.

Футболіст не збирається надовго затримуватись у складі лідера УПЛ. Дніпро-1 активно пропонує Довбику новий контракт, але Артем відмовляється ставити під ним свій підпис.

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Довбик: Я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили

25-річному нападнику набридло грати в УПЛ, тому гравець хоче переїхати у топовий чемпіонат Європи. Тим паче, що інтерес зі сторони європейських клубів досить серйозний.

Новий контракт? Я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили хоч кудись. Тому ухвалив рішення, що нічого підписувати не буду. Я налаштований нічого не підписувати зараз, а далі все залежить від клубу. Які цифри не запропонували б, але мені цікаво заграти в топ-чемпіонаті,

– розповів Довбик.

Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року.

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