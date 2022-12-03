Сума трансфера футболіста є навіть вищою, ніж раніше озвучували в ЗМІ. Серйозний інтерес до Довбика проявлять клуби італійської Серії А.
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Вартість странсфера Довбика
Олексій Люндовський висловив здивування щодо того, що саме зараз у ЗМІ почали писати, буцімто італійській клуби "повернулися" до трансфера Артема. Мовляв, цей процес триває постійно.
Давайте розбиратися. Клуби не поверталися до переговорів, бо з них не виходили. Серйозний трансфер – це постійна робота. Контакти із закордонними клубами у нас не припинялися, всі клуби, які фігурували у ЗМІ, продовжують спостерігати за Довбиком та вести роботу з підготовки трансфера,
– пояснив агент.
Також він прокоментував оголошену журналістами суму трансфера на 7 – 8 мільйонів євро. Представник Артема Довбика заявив, що на таку суму в Дніпро-1 сьогодні ніхто навіть не дивитиметься.
"Я просто нагадаю, що ще влітку, коли Довбик був без ігрової практики, за нього офіційно пропонували 10 мільйонів. Тоді в багатьох були сумніви, як вийде Артем після вимушеної перерви та травми, як швидко зможе собі повернути тонус", – розповідає Олексій Люндовський.
За його словами, сьогодні, коли Артем є найкращим бомбардиром УПЛ та Дніпра-1, який лідирує в чемпіонаті, а також показав хорошу результативність у Єврокубках, ціна очевидно буде вищою.
Артем Довбик
- Футболіст є лідером Дніпра-1, який пішов на зимову перерву, очолюючи турнірну таблицю УПЛ. Команда випереджає Шахтар, який іде другим, на 5 залікових пунктів.
- Сам Артем Довбик є лідером таблиці бомбардирів, забивши 11 голів. Також на його рахунку 5 голів і 2 асисти в груповому етапі Ліги Конференцій.
- Вперше про Артема Довбика дізналася, без перебільшення, вся країна у 2021 році – під час Євро-2020. Тоді Артем забив єдиний гол у матчі 1/8 фіналу про Швеції та вивів збірну України у чвертьфінал.