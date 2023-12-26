Чому Довбик раніше не хотів переходити до Жирони: у ЗМІ розкрили причину

26 грудня 2023, 16:55
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Джерело:

Sport.es

Керівництво Жирони стежило за Артемом Довбиком упродовж кількох років. У ЗМІ розповіли, чому ж не вдалося раніше купити гравця.

За даними ЗМІ, український нападник міг опинитися в Жироні набагато раніше, ніж цього літа. Керівництво каталонського клубу, зокрема спортивний директор Кіке Карсель, упродовж кількох років стежило за прогресом Артема.

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Каталонська команда давно стежила за Довбиком

Однак підписати українця раніше було проблематично, оскільки Жирона виступала в Сегунді, а друга ліга була непривабливим варіантом для амбітного форварда.

Після того, як каталонці закріпилися в елітному дивізіоні, Артем відгукнувся на їхню пропозицію. Також важливу роль відіграла наявність у колективі його земляка Віктора Циганкова, який доволі швидко став лідером команди.

Що відомо про кар'єру Довбика в Жироні

  • Довбик перейшов до Жирони влітку 2023 року.
  • У нинішньому сезоні форвард зіграв за каталонців 17 матчів, у яких забив 11 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
  • Довбик вдруге потрапив в число номінантів на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі. Український футболіст три матчі поспіль не залишає поле без забитого м'яча.
  • За даними Transfermarkt, вартість Довбика складає 15 мільйонів євро.
Автор: Юрій Семенюк