Чому Довбик раніше не хотів переходити до Жирони: у ЗМІ розкрили причину
Джерело:Sport.es
Керівництво Жирони стежило за Артемом Довбиком упродовж кількох років. У ЗМІ розповіли, чому ж не вдалося раніше купити гравця.
За даними ЗМІ, український нападник міг опинитися в Жироні набагато раніше, ніж цього літа. Керівництво каталонського клубу, зокрема спортивний директор Кіке Карсель, упродовж кількох років стежило за прогресом Артема.
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Каталонська команда давно стежила за Довбиком
Однак підписати українця раніше було проблематично, оскільки Жирона виступала в Сегунді, а друга ліга була непривабливим варіантом для амбітного форварда.
Після того, як каталонці закріпилися в елітному дивізіоні, Артем відгукнувся на їхню пропозицію. Також важливу роль відіграла наявність у колективі його земляка Віктора Циганкова, який доволі швидко став лідером команди.
Що відомо про кар'єру Довбика в Жироні
- Довбик перейшов до Жирони влітку 2023 року.
- У нинішньому сезоні форвард зіграв за каталонців 17 матчів, у яких забив 11 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
- Довбик вдруге потрапив в число номінантів на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі. Український футболіст три матчі поспіль не залишає поле без забитого м'яча.
- За даними Transfermarkt, вартість Довбика складає 15 мільйонів євро.