На початку травня стало відомо, що допінг-проби Раяна Гарсії, які він здавав напередодні бою з Девіном Хейні, виявились позитивними. Під час перевірки проби Б також виявили заборонені речовини.

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Чому допінг-проба Гарсії була позитивною

Юристи американського боксера вважають, що остарін потрапив в його організм випадково.

Наднизькі рівні остаріну, виявлені в пробах (у мільярдних частках грама), а також у зразку його волосся, доводять забруднення харчовими добавками, а не навмисне вживання. Результати недавніх випробувань підтверджують це,

– йдеться у заяві команди юристів.

Що таке остарін Остарін використовують для підвищення фізичної витривалості, збільшення м'язової маси і зменшення підшкірного жиру. Його ефект подібний до анаболічних стероїдів. З цієї причини остарін було внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) до списку заборонених для використання у спорті з січня 2008 року.

Допінговий скандал навколо Гарсії

21 квітня Раян Гарсія несподівано переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні, який до цього бою був непереможним. Напередодні поєдинку Гарсія також перевищив ваговий ліміт, а тому не отримав титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

Згодом WADA повідомила про несприятливі результати тестів американського боксера, взятих у нього у зв'язку з поєдинком проти Хейні. Раян Гарсія провалив тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. За день до і в день поєдинку проти Хейні допінг-проби виявилися позитивними. Боксер подав запит на перевірку проби Б, однак і вона дала позитивний результат.

Девід Хейні закликав визнати його поєдинок з Гарсією "таким, що не відбувся". Сам Раян заперечує свою вину.

Відзначимо. Юристи Гарсії будуть оскаржувати вирок антидопінгового агенства. Боксер сподівається довести свою правоту та уникнути дискваліфікації.

Нагадаємо, що Раяна Гарсію можуть відсторонити від боксу на термін від 6 до 12 місяців.