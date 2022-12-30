Десь фанати таке вже чули: футболіст Динамо назвав причину провалу клубу у єврокубках
Джерело:Fanday
Київське Динамо видає доволі нерівномірний сезон. Здавалось, що високе третє місце в УПЛ, але виліт із єврокубків псує усю картину "біло-синіх".
Правий півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував виліт киян із єврокубків. За думку футболіста, команда гарно стартувала у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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Караваєв: Емоційно дуже виснажені
Футболіст збірної України назвав причину провалу "біло-синіх" на євроарені. Караваєв "під копірку" повторив слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який після кожного поганого матчу скидав провину за результат на складну дорогу.
Але емоційно дуже виснажені, постійні переїзди та новини з фронту забирали багато енергії та сил. Зрештою, дві болючі поразки від Бенфіки дуже позначилися на нашому стані, було складно налаштувати себе на найближчі матчі,
– відповів Караваєв.
До слова, у чемпіонаті України Динамо йде на третьому місці, маючи однакову кількість очок із Шахтарем – 30 балів. "Динамівці" поступаються лідеру Дніпру-1 5 пунктами.
Як Динамо виступало у єврокубках-2022/2023
- Нагадаємо, що кияни за підсумками двох матчах у кваліфікації Ліги чемпіонів пройшли турецький Фенербахче та австрійський Штурм.
- На жаль, пройти португальську Бенфіку та пробитись у груповий раунд ЛЧ не вдалось. За підсумками двох поєдинків 0:5 на користь "орлів" – 0:2 та 3:0.
- Динамо продовжило шлях у груповому раунді Ліги Європи, де просто провалились. За шість турів "біло-сині" здобули лише один бал та логічно останнє місце у групі "В". Мало того, що підопічні Луческу не виграли жодного матчу та ще й забило лише 5 голів.
- Ще у 5-му турі групового раунду Ліги Європи кияни вже гарантували собі виліт із єврокубків. Тим самим оновили власний антирекорд.