Лише дебютний матч проти Ліверпуля Мудрик може занести собі в актив. В інших трьох поєдинках в АПЛ та Лізі чемпіонів Михайло не проявив себе ніяк.

До теми "Мудрик – легка здобич для захисників АПЛ": провальний старт та реакції розлючених фанатів Челсі

Нові трансфери не приносять результат

Однак Мудрик не став єдиним трансфером Челсі за підсумками двох трансферних вікон. Лондонський клуб придбав 16 футболістів, а майже заявка команди на поєдинок. На усі ці гравці "сині" виклали понад 600 мільйонів фунтів.

Але далеко не усі новачки показують той футбол, який від них очікували. Грем Поттер довіряє новим футболістам, дає їм ігровий час, але не усі його з користю використовують. Лише Енцо Фернандес та Жоао Фелікс швидко влились у колектив та гру, яку ставить перед командою головний тренер.

Старожили Челсі теж не в захваті від роботи нових футболістів. Серед таких можна виділити П'єр-Емеріка Обамеянга, який вилетів зі старту після приходу такої кількості новобранців.

У поточному сезоні Обамеянг, який прийшов у Челсі у вересні 2022 року, провів 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав один асист.

Востаннє виходив на футбольне поле 21 січня 2023 року у матчі проти Ліверпуля (0:0), у якому дебютував Мудрик.

Його контракт із "синіми" розрахований до кінця червня 2024 року.

Поттер робить ставку на новачків, серед яких є Мудрик, а не на тих футболістів, які в команді вже давніше. Таке рішення може привести до конфлікту у Челсі.

Але такі рішення англійського наставника не приносять "аристократам" результату. Новачки не можуть зі старту вистрілити та одразу змінити ситуацію Челсі у поточному сезоні. Після 24-х турів АПЛ "сині" йдуть лише на 10-му місці, маючи у своєму активі 31 бал. У 2023 році справи у лондонському клубі не змінились на краще, що засмучує місцевих уболівальників.

Фанати звинувачують в усьому головного тренера Челсі та навіть заявляють, що у Мудрика немає майбутнього у команді під керівництвом Поттера. 100-мільйонного українця підписали з перспективою – контракт до кінця червня 2031 року, але навіть зі старту від Михайла чекали більшого. Адже зріла гра лівого вінгера у Шахтарі приємно дивувала.

На фоні критики український футболіст навіть закрив доступ коментувати його публікації в інстаграмі.

До слова. Вже 26 лютого Челсі зіграє на виїзді проти Тоттенхема в АПЛ. А 7 березня "аристократи" можуть вилетіти з Ліги чемпіонів. У цей день "аристократи" проведуть матч-відповідь проти дортмундської Боруссії, яка у першому поєдинку мінімально обіграли англійського суперника.