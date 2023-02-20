За п'ять зіграних матчів за Челсі Мудрик може занести собі в актив лише дебютний поєдинок в АПЛ проти Ліверпуля (0:0). Далі Михайло був сам не схожим на себе.

До теми "Мудрик – легка здобич для захисників АПЛ": провальний старт та реакції розлючених фанатів Челсі

Аби зменшити критику

Фанати "синіх" не стали довго тягнути та почали критикувати 100-мільйонного футболіста лондонського клубу. Однак знаходять проблему у провалах команди не лише у колишньому вінгеру Шахтаря. Уболівальники впевнені, що у Михайла немає майбутнього у Челсі, поки командою керуватиме Грем Поттер. Його схема гри не підходить для швидкісного та технічного українця.

Незадоволені фанати почали критикувати Мудрика після поєдинків не лише на клубних соцмережах, а й на особистій сторінці Михайла в інстаграмі.

Михайло на тлі такої критики англійців закрив доступ до коментарів. Тепер більше ніхто не може прокоментувати будь-яку публікацію українського футболіста в інстаграмі. Можливо, це збіг, а можливо, і ні.

Відзначимо, що протягом п'яти вже зіграних за Челсі поєдинків Мудрик не забивав. Михайло не може похизуватись результативними діями у футболці нового колективу.