Хочу бути в Києві, – Шевченко про повернення в Україну

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про своє повернення в Україну. Зокрема він прокоментував рішення з погляду на війну.

25 січня УАФ одностайно підтримала Андрія Шевченка на виборах президента організації. На посаді він замінив Андрія Павелка, якому висловили недовіру через низку корупційних скандалів.

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Шевченко про рішення жити в Україні

Голова УАФ зазначив, що він хоче допомагати країні та військовим, а також адаптувався до нових умов.

Я не сиджу на місці, багато їжджу, буваю в небезпечних районах. Підтримую військових, медиків, усіх. Це життя наше, треба адаптуватися. Головне зробити так, щоб ми були єдині, щоб кожен робив ту роботу, яку він робить найкраще. Я прийняв важливе для себе рішення: сказав, що хочу бути в Києві, хочу повернутися в Україну,

– зазначив Андрій Шевченко.

Відзначимо, що на початку червні в інтерв'ю The Guardian розповів, чому вирішив подати свою кандидатуру на пост президента Української асоціації футболу.