У неділю, 8 вересня, відбувся стартовий поєдинок шостого італійського дивізіону Promozione Понтассієве – Суббіано. Наприкінці першого тайму вилучення заробив тренер гостей Алессіо Гвідотті, пише 24 Канал.

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Кумедне вилучення тренера

За рахунку 0:0 господарі поля організували стрімку контратаку на ворота Суббіано. Найближчим до гравця був тренер гостей Гвідотті, який вирішив допомогти своїй команді.

Фахівець пригадав ігрові навички, вибіг на поле та збив футболіста Понтассієве. Гвідотті одразу ж підняв руки, щоб попросити вибачення за свій вчинок. Однак щире покаяння тренера не подіяло на арбітра. Він без вагань дістав червону картку та попросив Гвідотті залишити поле.

Тренер Суббіано хотів щось пояснити працівнику Феміди, але все було марно.

Відео кумедного вилучення тренера

Зазначимо, що поєдинок Понтассієве – Суббіано так і завершився нульовою нічиєю. Хто зна, можливо гості програли б цей матч, якби не відчайдушний вчинок тренера.

До речі, Алессіо Гвідотті очолив команду на початку сезону. Попри дивний інцидент, керівництво Суббіано вирішило не звільняти тренера.