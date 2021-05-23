Чоловіча збірна України з карате виборола "бронзу" чемпіонату Європи

У Хорватії відбувається чемпіонат Європи з карате. Чоловіча збірна України здобула "бронзу".

Потужний чемпіонат Європи

Вже чотири нагороди у скарбничці нашої збірної. Другу "бронзу" принесла чоловіча українська команда.

Це варто побачити Як український каратист Горуна "виніс" легенду у фіналі чемпіонату Європи: відео

Українська збірна з карате 23 травня стала бронзовим призером у категорії Куміте на EKF Senior Championships. У поєдинку за третє місце українці впевнено розібралися з представниками Франції – 3:0.

Виступи українських каратистів на чемпіонаті Європи