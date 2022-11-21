Не тільки Шуфрич та Суркіс: Гутцайт завів у НОК понад 15 ексчленів ОПЗЖ та "регіоналів"
Джерело:фейсбук Романа Зозулі
У новому складі Національного олімпійського комітету виявилось немало представників "руського міра". Про чергових зашкварних персонажів розповів Роман Зозуля.
Минулого тижня Національний олімпійський комітет обрав нового голову. Їм став чинний Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який впевнено виграв вибори у народного депутата Жана Беленюка.
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Після обрання Гутцайта та нових членів НОК у ЗМІ вибухнув скандал із персонами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Суспільство обурилось присутністю колишніх представників проросійської партії ОПЗЖ в організації.
Пізніше вони склали свої повноваження. Втім, як виявилось, серед членів НОК залишилось чимало представників проросійських партій. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук ексгравець збірної України з футболу Роман Зозуля.
Все, як у старі недобрі часи - «розвели, як котят». Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу?,
– пише Зозуля.
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За його інформацією, до складу Національного олімпійського комітету увійшли:
- Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006
- Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005)
- Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної
- Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)
- Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
- Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
- Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), бізнес-партнер Бориса Колеснікова
- Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)
- Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 мільйонів доларів у народного депутата Семінського
- Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів
- Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів
- Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року
- Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ
- Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
- Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014)
- Сергй Лагур – рпісля вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
- Віктор Ремський – причетний до фальсифікації і вибивання «добровільних зізнань» з фігурантів «справи Павличенків»
- Олександр Симоненко – член ОПЗЖ
- Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів
- Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів
- Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
- Сергій Кушнірюк – відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію
Детальніше про зміну влади у НОК:
- У кінці жовтня стало відомо, що Сергій Бубка не буде висувати свою кандидатуру на нові вибори президента комітету.
- Бубка запам'ятався дивною поведінкою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, 28 лютого Сергій виїхав з України у статусі біженця і потім ще бідкався на складну дорогу.
- Голова НОК довгий час не висловлював свою позицію щодо вторгнення окупантів і лише на восьмий день видав прес-реліз, у якому назвав війну "бідою" і не вказав на країну-агресорку.
- Бубка підтримував на виборах кандидатуру Вадима Гутцайта, який зрештою їх і виграв, набравши 83% голосів. Головним його конкурентом був народний депутат Жан Беленюк.