Не тільки Шуфрич та Суркіс: Гутцайт завів у НОК понад 15 ексчленів ОПЗЖ та "регіоналів"

У новому складі Національного олімпійського комітету виявилось немало представників "руського міра". Про чергових зашкварних персонажів розповів Роман Зозуля.

Минулого тижня Національний олімпійський комітет обрав нового голову. Їм став чинний Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який впевнено виграв вибори у народного депутата Жана Беленюка.

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Після обрання Гутцайта та нових членів НОК у ЗМІ вибухнув скандал із персонами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Суспільство обурилось присутністю колишніх представників проросійської партії ОПЗЖ в організації.

Пізніше вони склали свої повноваження. Втім, як виявилось, серед членів НОК залишилось чимало представників проросійських партій. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук ексгравець збірної України з футболу Роман Зозуля.

Все, як у старі недобрі часи - «розвели, як котят». Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу?,

– пише Зозуля.

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За його інформацією, до складу Національного олімпійського комітету увійшли:

Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006

– член СДПУ(о) 2001-2006 Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005)

– член Партії регіонів (2002-2005) Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної

– член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)

– член Партії регіонів (2007-2014) Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го

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– колишній член Партії регіонів Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів

– колишній член Партії регіонів Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року

– член ОПЗЖ з 2019 року Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ

– з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)

– депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015) Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014)

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