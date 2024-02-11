"Найскладніший бій у кар’єрі Джошуа": Чісора зробив прогноз на бій Ей Джея з Нганну

Топовий британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився думкою про поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. На думку Чісори, для його співвітчизника це буде найскладніше випробування.

Один із найбільш відомих чинних боксерів надважкої ваги Дерек Чісора висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версіями WBA WBO IBF IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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Чісора стурбований через наступного суперника Джошуа

"Це буде найскладніший бій у кар’єрі Джошуа. Йому потрібно психологічно підготуватись до поєдинку проти цього хлопця.

Джошуа захищатиме свою честь, честь боксу, честь своїх тренерів. Це буде важко. Це не один із тих поєдинків, коли ти виходиш битися і можеш виграти чи програти", – сказав Чісора.

Бій Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець бою зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.