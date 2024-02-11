Один из самых известных действующих боксеров супертяжелого веса Дерек Чисора высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям WBA WBO IBF IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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Чисора обеспокоен из-за следующего соперника Джошуа

"Это будет самый сложный бой в карьере Джошуа. Ему нужно психологически подготовиться к поединку против этого парня.

Джошуа будет защищать свою честь, честь бокса, честь своих тренеров. Это будет тяжело. Это не один из тех поединков, когда ты выходишь драться и можешь выиграть или проиграть", – сказал Чисора.

Важно! Бой Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победитель боя встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.