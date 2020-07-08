Не дочекався Усика: Чісора вийшов в октагон – відео
Дерек Чісора, наступний суперник Олександра Усика, не дочекався бою з українцем. Дерек вийшов в октагон, який призначений для бійців змішаних єдиноборств (MMA).
На щастя для Усика, бій з Чісорою не буде скасовано: британець тільки тренується в октагоні. Про це повідомляє 24 канал.
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Дерек опублікував фотографію з тренування, а згодом з'явилося і відео перебування Чісори в октагоні.
Хто знає, можливо, навички здобуті під час тренувань MMA, допоможуть Дереку в поєдинку з Усиком.
Коли бій Усик – Чісора
Бій боксерів мав пройти 23 травня у Лондоні, але був перенесений через карантин.
Наразі обидва боксери перебувають в активній фазі підготовки, що може свідчити, що поєдинок не за горами.
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомляв, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року.