Залишилося трішки: боксер, який плював в обличчя Кличку, анонсував закінчення кар'єри
Джерело:Boxing News 24
Зовсім скоро бокс залишиться без одного із найскандальніших спортсменів хевівейту останніх часів. Ексчемпіон Європи за версією EBU має чіткий план щодо завершення кар'єри.
Відомий британський важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що планує завершити кар'єру. Спортсмен, який протягом кар'єри виходив у ринг проти Віталія Кличка та Олександра Усика, а також плював в обличчя Володимира Кличка, уже знає, коли це станеться.
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Залишилося 3 бої до пенсії
Епатажний 39-річний боксер хоче піти з боксу красиво. Британець проведе ювілейний матч, який і стане для нього останнім.
Я чесний з вами. У мене ще 3 поєдинки, а потім я піду. Я хочу, щоб у моєму списку було 50 боїв. Це нормально? Я робитиму те, що захочу, знаєте чому? Тому що я воїн,
– сказав Чісора.
Нагадаємо, що свій 47-й бій британець провів 12 серпня. Дерек переміг Джеральда Вашингтона одностайним рішенням суддів в андеркарді поєдинку Джоушуа проти Хеленіуса.
Чісора вразив при цьому усіх своїм зовнішнім виглядом. Боксер вийшов у ринг весь в рожевому притримуючись світового тренду після виходу фільму "Барбі". На амуніції Дерека був напис на спині "Батько дівчинки", а на бій він налаштовувався в роздягальні, танцюючи та співаючи разом зі своєю донькою.
Дивіться миле відео Дерека Чісори зі своєю донькою